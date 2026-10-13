Çay ve Sultandağı'nda gıda güvenliği için kapsamlı denetimler

Denetimler ilçe genelinde sürdürüldü

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen resmî kontrol faaliyetleri kapsamında, Çay ve Sultandağı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulamanın hedefi, yerel düzeyde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması olarak açıklandı.

Denetimlerde hangi kriterler incelendi:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından yapılan kontrollerde işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu, çalışma ortamı ve personel hijyeni, gıdaların muhafaza şartları ile ürünlerin belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığı titizlikle değerlendirildi. Denetimler gıda üretimi, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarını kapsayacak şekilde planlandı.

İzlenecek yol ve işletmelerin sorumlulukları:

Kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapıldı; gerekmesi halinde mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerin amacı işletmeleri cezalandırmaktan ziyade hijyen ve güvenlik standartlarının yerleşmesini sağlamak olarak vurgulandı.

Afyonkarahisar genelinde gıda güvenilirliğinin korunmasına yönelik resmî kontrol ve denetim çalışmalarının devam edeceği, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY VE SULTANDAĞI İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HİJYEN, MUHAFAZA KOŞULLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK İNCELENDİ.