Dolar 49,3585 0,00%
Euro 55,2550 +0,37%
Bist 12.232,78 +0,68%
Altın Gram 6.672,17 +0,33%
EUR/USD 1,1188 +0,25%
Brent Petrol 104,62 -1,90%
--°

Çay ve Sultandağı'nda gıda güvenliği için kapsamlı denetimler

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çay ve Sultandağı'nda gıda işletmelerini hijyen, muhafaza ve mevzuata uygunluk açısından denetledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çay ve Sultandağı'nda gıda güvenliği için kapsamlı denetimler

Denetimler ilçe genelinde sürdürüldü

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen resmî kontrol faaliyetleri kapsamında, Çay ve Sultandağı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulamanın hedefi, yerel düzeyde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması olarak açıklandı.

Denetimlerde hangi kriterler incelendi:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından yapılan kontrollerde işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu, çalışma ortamı ve personel hijyeni, gıdaların muhafaza şartları ile ürünlerin belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığı titizlikle değerlendirildi. Denetimler gıda üretimi, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarını kapsayacak şekilde planlandı.

İzlenecek yol ve işletmelerin sorumlulukları:

Kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapıldı; gerekmesi halinde mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulanacağı belirtildi. Denetimlerin amacı işletmeleri cezalandırmaktan ziyade hijyen ve güvenlik standartlarının yerleşmesini sağlamak olarak vurgulandı.

Afyonkarahisar genelinde gıda güvenilirliğinin korunmasına yönelik resmî kontrol ve denetim çalışmalarının devam edeceği, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY VE SULTANDAĞI İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY VE SULTANDAĞI İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HİJYEN, MUHAFAZA KOŞULLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK İNCELENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğrencilere hijyenle destek: Türk Kızılay Şırnak ve Engelsiz Şırnak Balveren'de...
images

Farkındalık eğitimiyle Beytüşşebap'ta meme kanserinde erken tanının önemi vurgul...
images

Ahmet Şensan kültür merkezi yıkımı için pazar ve trafik düzenlemesi
images

Yeşilyurt mahalle yollarına yeni asfaltla konfor geliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi