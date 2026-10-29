Çanakkale'de tarım taşra birimleri ekim faaliyetlerini değerlendirdi

Toplantı kapsamı ve amaçları:

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri, ekim ayına ilişkin koordinasyon toplantısı yaparak bölgesel tarım ve ormancılık faaliyetlerini gözden geçirdi. Toplantının temel amacı, saha uygulamalarında verimliliği artırmak ve kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmek olarak açıklandı.

Gündemde öncelikle 2027 ÇKS kayıtları ile kırsal kalkınma yatırımları yer aldı; bu başlıklar, desteklerin hedefe ulaşması ve kayıt dışılığın azaltılması bakımından değerlendirildi. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için yapılacak hazırlıklar planlandı.

Sulama, üretim ve iklim etkileri:

Toplantıda, damla sulamayla çeltik yetiştiriciliği ve uygulanacak tarla günü etkinliklerinin yaygınlaştırılması ele alındı. Bölgedeki baraj doluluk oranları ile ekim yağışlarının üretime etkisi uzman görüşleriyle tartışıldı; katılımcılar su kullanım etkinliğini artırmaya yönelik tedbirlerin önemini vurguladı.

Etkinlikler, fuarlar ve iş birliği:

Yerel tanıtım ve paydaş buluşmaları kapsamında Biga Fuarı ile Yenice Festivali gibi etkinliklerin tarım paydaşları için fırsat oluşturduğu belirtildi. Tarla günleri ve saha çalışmalarıyla uygulamalı bilginin yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Tarım ve ormancılıkta verimliliği, sürdürülebilirliği ve kurumlar arası iş birliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kayıtların güncellenmesi ve sezon koşullarına uygun tedbirlerin alınması yönünde alınan kararların takibi ile sonlandırıldı.

ÇANAKKALE’DE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAŞRA BİRİMLERİ EKİM AYI KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.