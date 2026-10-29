Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6133 +0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.474,76 -0,25%
EUR/USD 1,1141 -0,14%
Brent Petrol 110,33 -1,17%
--°

Çanakkale'de tarım taşra birimleri ekim faaliyetlerini değerlendirdi

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri ekim ayı toplantısında 2027 ÇKS, kırsal yatırımlar, 11 Kasım hazırlıkları ve sulamayı değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'de tarım taşra birimleri ekim faaliyetlerini değerlendirdi

Toplantı kapsamı ve amaçları:

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri, ekim ayına ilişkin koordinasyon toplantısı yaparak bölgesel tarım ve ormancılık faaliyetlerini gözden geçirdi. Toplantının temel amacı, saha uygulamalarında verimliliği artırmak ve kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmek olarak açıklandı.

Gündemde öncelikle 2027 ÇKS kayıtları ile kırsal kalkınma yatırımları yer aldı; bu başlıklar, desteklerin hedefe ulaşması ve kayıt dışılığın azaltılması bakımından değerlendirildi. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için yapılacak hazırlıklar planlandı.

Sulama, üretim ve iklim etkileri:

Toplantıda, damla sulamayla çeltik yetiştiriciliği ve uygulanacak tarla günü etkinliklerinin yaygınlaştırılması ele alındı. Bölgedeki baraj doluluk oranları ile ekim yağışlarının üretime etkisi uzman görüşleriyle tartışıldı; katılımcılar su kullanım etkinliğini artırmaya yönelik tedbirlerin önemini vurguladı.

Etkinlikler, fuarlar ve iş birliği:

Yerel tanıtım ve paydaş buluşmaları kapsamında Biga Fuarı ile Yenice Festivali gibi etkinliklerin tarım paydaşları için fırsat oluşturduğu belirtildi. Tarla günleri ve saha çalışmalarıyla uygulamalı bilginin yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Tarım ve ormancılıkta verimliliği, sürdürülebilirliği ve kurumlar arası iş birliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kayıtların güncellenmesi ve sezon koşullarına uygun tedbirlerin alınması yönünde alınan kararların takibi ile sonlandırıldı.

ÇANAKKALE’DE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAŞRA BİRİMLERİ EKİM AYI KOORDİNASYON TOPLANTISI...

ÇANAKKALE’DE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAŞRA BİRİMLERİ EKİM AYI KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı
images

izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar
images

Senfonik yorumla Cumhuriyet coşkusu Bursa'da yükseldi
images

Bahçelievler'de 29 ekim coşkusu gün boyu sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milli eğitim müdüründen şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bayburt'ta okul sporları krosunda okullar kürsüyü paylaştı

Kasımda Le Trio Joubran üç şehirde udle buluşacak

Elektrikli araç talebi ikinci ele kayıyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş