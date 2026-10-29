Marmaray 13 yılda iki kıtayı 4 dakikada bağlayıp 1,6 milyar yolcuya hizmet verdi

Marmaray 13. yılında hizmet ve performans değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde Marmaray’ın 13. yaşını kutladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 29 Ekim 2013 tarihinden bu yana toplam 1,6 milyar yolcuya hizmet verdiğini vurguladı ve projenin İstanbul ulaşımında yarattığı dönüşüme dikkat çekti.

Projenin teknik özellikleri:

Uraloğlu, Marmaray’ın temellerinin Ağustos 2004 tarihinde atıldığını hatırlattı. Projede kullanılan batırma tüp tünelin deniz seviyesinden 60 metre derinliğe ulaştığını, bu sayede Asya ile Avrupa kıtalarının demiryoluyla doğrudan birbirine bağlandığını aktardı. Bakan, hattın iki kıta arasındaki bağlantıyı sağlayarak yolculuk süresini önemli ölçüde kısalttığını ifade etti ve hattı ‘‘Asya ile Avrupa’yı 4 dakikada birbirine bağlayan’’ bir güzergâh olarak tanımladı.

İşletme verileri ve yolcu sayıları:

Marmaray, Halkalı‑Gebze arasında 76,6 kilometre uzunluğunda hat ve 43 istasyon ile kesintisiz ulaşım sağlıyor. Hat, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımıyla entegre çalışarak kentin toplu taşıma ağı içinde kritik bir rol üstleniyor. Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 181 milyon yolcunun Marmaray’ı tercih ettiğini; hattın 6 Ekim 2026 tarihinde günlük 762 bin 870 yolcu taşıyarak yeni bir rekor kırdığını bildirdi.

Tren işletmeciliğine ilişkin Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Halkalı‑Gebze arasında 149, Pendik‑Ataköy arasında 140 sefer olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor; hafta sonları gece ilave 10 seferle bu sayı 297ye yükseliyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 tren seti ve 440 vagon bulunuyor.

Uraloğlu’nun açıklamaları, Marmaray’ın İstanbul içi ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufunun yanında yüksek yolcu kapasiteleri ve sık sefer düzeniyle günlük yaşamı kolaylaştırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, CUMHURİYET'İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE MARMARAY'IN DA 13’ÜNCÜ YAŞINI KUTLADIĞINI BELİRTEREK, HATTIN AÇILDIĞI 29 EKİM 2013 TARİHİNDEN BU YANA TOPLAM 1,6 MİLYAR YOLCUYA HİZMET VERDİĞİNİ BİLDİRDİ.