Çaycuma kampüsünde 15 bin fidanla geleceğe nefes

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Program Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve Vali Hacıbektaşoğlu çocuklarla birlikte fidan dikerek can suyu verdi.

Etkinlik sırasında dikilen fidanlara su verilmesi ve çocukların katılımıyla oluşan renkli görüntüler dikkat çekti. Program, toplu fidan dikimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

bölgesel veriler ve geleceğe yönelik vurgular:

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, 11 Kasım’ın 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Millî Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlattı. Oflu, Zonguldak genelinde 2020 yılından bu yana 776 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ve dikilen fidanların %98’inin tutarak ormanlara kazandırıldığını belirtti.

Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Bartın’da 4, Karabük’te 6 ve Zonguldak’ta 6 olmak üzere toplam 16 ayrı noktada, 138 hektarlık alanda 15 bin fidan dikildi. Ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi ve fidanların korunması ile bakımının dikim kadar önemli olduğu vurgulandı.

Etkinlik, hem sembolik bir toplumsal katılım örneği hem de bölgesel orman varlığının güçlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMPÜSÜ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİĞE ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU VE EŞİ GÜNEY HACIBEKTAŞOĞLU, ÇAYCUMA KAYMAKAMI ADEM KAYA, İL JANDARMA KOMUTANI BARIŞ CÜCEN, BEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY, ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEZAİ BİLİCİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM KABA, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, KURUM MÜDÜRLERİ, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI.