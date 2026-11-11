Jandarmadan 14 il merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve tefeciliğe büyük darbe

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 il merkezli kapsamlı bir operasyon neticesinde 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik olarak yürütüldü. Yapılan MASAK incelemelerinde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Operasyonun yürütülmesi ve kurumlar:

Çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Eş zamanlı müdahalelerle delil toplama, banka hareketlerinin denetlenmesi ve dijital materyallerin incelenmesi paralel yürütüldü.

Bulgu ve delillere ilişkin tespitler:

Operasyonda, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve yüksek faizle tefecilik yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konuldu ve ele geçirilen bulgular savcılıklara teslim edildi.

Operasyonlar Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli olarak gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, görev alan birimlere teşekkür edilirken yürütülen soruşturmaların adli süreçle devam ettiği bildirildi.

Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonlara katkı sunan tüm ekipleri tebrik ediyoruz.

14 il merkezli yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber güvenlik ve tefecilik operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı