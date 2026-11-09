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Siirt'te gençlerin okuma ortamı güçlendirildi, Bilal Erdoğan açılışa katıldı

Bilal Erdoğan, Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı; heyet okulları ziyaret edip öğretmenlerle görüştü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Siirt'te gençlerin okuma ortamı güçlendirildi, Bilal Erdoğan açılışa katıldı

kütüphane açılışı ve törene katılanlar:

Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan yeni kütüphanenin açılışı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile gerçekleştirildi. Açılış töreni, Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi ve törende çok sayıda yerel yetkili ile eğitim mensubu bir araya geldi.

Törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

okul ziyaretleri ve öğrencilerle buluşma:

Açılışın ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, tören alanındaki sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Heyet daha sonra Milli İrade Ortaokulu ve Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve eğitim ortamlarını yerinde inceledi.

öğretmen görüşmeleri ve hedefler:

Program kapsamında heyet, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Açılan kütüphanenin, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlaması ve kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirmesi hedefleniyor.

BİLAL ERDOĞAN&#039;IN KATILIMIYLA SİİRT’TE KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLAL ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA SİİRT’TE KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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