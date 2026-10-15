Çayırova'da çocuklar için yedi branşlı kış spor okulları başlıyor

çayırova'da kış spor okullarında yeni dönem

Çayırova Belediyesi, çocuk ve gençlerin spor alışkanlığı kazanması ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kış spor okulları için yeni dönem kayıtlarını başlattı. Program, yedi farklı branşta eğitim sunacak.

branşlar ve başlangıç tarihleri:

Eğitimler futbol, cimnastik, basketbol, karate, voleybol, kick boks ve halk oyunları olmak üzere yedi branşta gerçekleştirilecek. Kurslar 9-15 Kasım tarihlerinde başlayacak ve her branş için belirlenen yaş aralıklarına göre kabul yapılacak.

yaş grupları ve kayıt koşulları:

Branşlara göre başvurabilecek doğum yılları şöyle belirlenmiştir: futbol ve basketbol 2014-2019, cimnastik 2019-2020, karate 2013-2019, voleybol 2013-2019, kick boks 2009-2019 ve halk oyunları 2013-2017. Kayıt işlemleri, adayların nüfus cüzdanı fotokopisi ile Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılıyor.

Spor İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kış spor okullarının yalnızca fiziksel gelişimi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda takım ruhu, özgüven ve sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediği vurgulandı. Tüm çocuk ve gençler yeni dönem eğitimlerine davet edildi ve uygun yaş grubundaki adayların belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN KIŞ SPOR OKULLARINDA YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI. FUTBOL, CİMNASTİK, BASKETBOL, KARATE, VOLEYBOL, KİCK BOKS VE HALK OYUNLARI OLMAK ÜZERE 7 BRANŞTA VERİLECEK EĞİTİMLER, 9-15 KASIM TARİHLERİNDE BAŞLAYACAK.