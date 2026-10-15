Erken tanı hayat kurtarıyor: doğru görüntülemeyle meme kanseri erken saptanabiliyor

Görüntülemenin erken tanıdaki belirleyici rolü:

Güven Hastanesi Radyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Ayça Seyfettin, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguluyor. "Meme kanserinde erken tanı, tedavi başarısını artıran en önemli faktörlerden biri. Doğru görüntüleme yöntemleriyle kanseri henüz hiçbir belirti vermeden, elle hissedilemeyecek kadar küçükken tespit edebiliyoruz," diye belirtti. Seyfettin, her kadının tarama gereksiniminin farklı olduğunu; yaş, meme yoğunluğu, aile öyküsü ve kişisel risk faktörlerinin hangi yöntemin ne zaman kullanılacağını belirlediğini aktardı.

Temel görüntüleme yöntemleri ve işlevleri:

Mamografi meme kanserinin erken tanısında birincil yöntem olarak öne çıkıyor. Uzm. Dr. Seyfettin, "Mamografi, düşük dozda X ışını kullanılarak gerçekleştirilen bir inceleme" diyerek; özellikle elle hissedilemeyen küçük kitleler ve mikrokalsifikasyonların tespitinde mamografinin önemine işaret etti.

Ultrasonografi ses dalgalarıyla yapılan, radyasyon içermeyen bir yöntem olarak mamografiyi tamamlayıcı rol üstleniyor. Seyfettin, yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda ultrasonografinin, memede saptanan kitlelerin özelliklerini daha ayrıntılı değerlendirmede yardımcı olduğunu söyledi.

Meme MR’ı ise yüksek duyarlılığa sahip, ancak herkese rutin uygulanması gerekmeyen bir inceleme. Uzm. Dr. Seyfettin, MR’ın özellikle yüksek risk taşıyan kadınlarda tarama amacıyla ve özel durumlarda ayrıntılı değerlendirme için kullanıldığını vurguladı.

Tarama programı ve öneriler:

Seyfettin, şikayet beklemeden; yaş ve risk durumuna göre doktorla birlikte uygun tarama programının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Düzenli kontrollerin önemine dikkat çekerek, risk oluşturan durumlarda zamanında görüntüleme yapılmasının önemini vurguladı.

"Herhangi bir şikayetinizin olmasını beklemeden, yaşınıza ve risk durumunuza uygun tarama programını doktorunuzla birlikte belirleyin" ifadelerini kullanan Seyfettin, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Unutmayalım ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır."

GÜVEN HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DR. AYÇA SEYFETTİN