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Vezirköprü'de gönülden gönüle buluşması: Saliha Erdim anlatımı

Samsun Büyükşehir ve Vezirköprü Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği konferansta yazar Saliha Erdim, samimi anlatımıyla vatandaşlara aile ve gönül ilişkilerini aktardı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Vezirköprü'de gönülden gönüle buluşması: Saliha Erdim anlatımı

Vezirköprü'de düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü

Yazar ve aile danışmanı Saliha Erdim, Vezirköprü Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle" konferansında konuştu. Program, ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılandı ve katılımcıların odağında samimi bir sohbet havası vardı.

Programın katılımcıları ve akışı:

Konferansa Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erdim, konuşmasında aile ilişkileri ve duygusal iletişim konularına değinerek, katılımcılarla etkileşimli bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların izlenimleri ve sonuç:

Sunum boyunca katılanlar konuşmayı ilgiyle takip etti; program, katılımcı memnuniyeti ile sona erdi. Etkinlik, yerel ölçekte toplum bağlarını güçlendirmeye yönelik bir paylaşım ve bilgilendirme fırsatı sundu. Erdim'in samimi üslubu ve gönüllere hitap eden anlatımı, buluşmanın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Yerel yönetimlerin böyle kültürel ve eğitsel toplantılar düzenlemesi, toplumsal farkındalığın artmasına ve bireyler arasında iletişimin kuvvetlenmesine katkı sağlıyor. Vezirköprü'deki program da bu amaçla düzenlenen etkinliklerin başarılı bir örneği olarak kayda geçti.

SAMSUN&#039;UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YAZAR VE AİLE DANIŞMANI SALİHA ERDİM, &quot;GÖNÜLDEN GÖNÜLE&quot; ADLI...

SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YAZAR VE AİLE DANIŞMANI SALİHA ERDİM, "GÖNÜLDEN GÖNÜLE" ADLI KONFERANS VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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