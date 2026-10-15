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Çine'de hayvan ticaretine sağlık odaklı dönüş

Çine hayvan pazarı, veteriner hekimlerin küpe, sağlık ve belge kontrolleriyle açıldı; amaç bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kayıt güvenliğini sağlamak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Çine'de hayvan ticaretine sağlık odaklı dönüş

Çine hayvan pazarı denetimlerle yeniden hizmete girdi

Aydın’ın Çine ilçesindeki hayvan pazarı, kapsamlı sağlık ve belge kontrollerinin ardından tekrar faaliyet göstermeye başladı. Pazarda görevli veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen incelemelerde hayvanların küpe, sağlık ve belge durumları öncelikli kriter olarak ele alındı.

Denetim süreçleri:

Pazar girişinde Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerindeki veteriner hekimler, gelen hayvanların kayıt ve fiili durumlarını karşılaştırdı. Gerekli şartları taşıyan hayvanların pazara girişi sağlanırken, uygun bulunmayan hayvanlarla ilgili uyarı ve yasal işlemler uygulandı.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, denetimlerin amacını bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvan kayıt bilgilerinin fiili durumla örtüşmesini temin etmek ve hayvan ticaretinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak şeklinde açıkladı. Bölgenin önemli besilik hayvan tedarik noktalarından biri olan Çine Hayvan Pazarı’nda, küpesiz ve belgesiz hayvanların alım satımının engellenmesine yönelik kontroller kararlılıkla sürdürülecek.

Pazar yetkilileri ve veterinerler, üreticilere kayıt ve belge düzenlemeleri konusunda bilgilendirme yaparken, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlardan da kayıt dışı hayvan ticaretine karşı duyarlı olmaları ve yetkililerle iş birliği yapmaları istendi.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE HAYVAN PAZARI, VETERİNER HEKİMLERİN SAĞLIK, KÜPE VE BELGE KONTROLLERİ...

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE HAYVAN PAZARI, VETERİNER HEKİMLERİN SAĞLIK, KÜPE VE BELGE KONTROLLERİ EŞLİĞİNDE YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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