Yeşil-siyahlılar için yoğun ekim maratonu başlıyor

maç sonrası değerlendirme:

Y. Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Benfica karşılaşmasının ardından takımını ve teknik heyeti mücadeleleri için kutladı. Aktaş, yoğun maç takviminde önceliklerinin oyuncuları mümkün olduğunca sağlıklı ve dinç tutmak olduğunu vurguladı.

Denizli temsilcisi maçın başında beklenen savunma sertliğini gösteremedi; bu yüzden erken dönemde fark oluştu ve oyuncular maç boyu bu farkı kapatmak için çaba sarf etti. Aktaş, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında rakibi yakalamalarına rağmen galibiyeti elde edemediklerini ifade etti.

Zafer Aktaş şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle oyuncularımı ve tüm ekibimi göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutlarım. Bu yoğun tempoda mümkün olduğunca sağlıklı ve dinç kalmaya çalışıyoruz. Maça istediğimiz savunma sertliğinde başlayamadık ve verdiğimiz farkı tüm maç boyu kapatmak için mücadele ettik. Maç sonu rakibimizi yakaladık fakat kazanamadık"

ilk hedef pazar günü trabzonspor:

Yeşil-siyahlı ekip, yoğun fikstürün ilk ciddi sınavında pazar günü Trabzonspor ile PAÜ Arena’da karşılaşacak. Aktaş, takımın Denizli’ye dönerek hemen bu maça odaklanacağını söyledi ve taraftarlara çağrıda bulundu.

Teknik direktörün taraftarlara mesajı net oldu: "Şimdi Denizli’ye dönüp pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı için çalışacağız. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz"

ekim ayı fikstürü:

Y. Denizli Basket, ekim ayında hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hem de FIBA Europe Cup’ta yoğun bir programla karşı karşıya. Takım ligde üst sıralara tırmanmayı ve Avrupa kupasında grup mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

18 Ekim: Trabzonspor – PAÜ Arena (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

21 Ekim: Lions de Genve – Deplasman (FIBA Europe Cup G Grubu)

24 Ekim: Türk Telekom – Deplasman (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

28 Ekim: Landau Lions – Bakü (FIBA Europe Cup G Grubu)

31 Ekim: Galatasaray – PAÜ Arena (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Y. DENİZLİ BASKET BAŞANTRENÖRÜ ZAFER AKTAŞ, YOĞUN MAÇ TEMPOSUNDA OYUNCULARINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA SAĞLIKLI VE DİNÇ TUTMAYA ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK TAKIMININ BENFİCA MÜCADELESİNDEN DOLAYI MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ.