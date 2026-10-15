Minikler Aydın'da spora ilk adımı atıyor

Minikler sporu oyunla öğreniyor

Aydın'da yürütülen Spora ilk adım projesi, il genelindeki ilkokul 4. sınıf öğrencilerine sporu sevdirmeye ve düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor. Proje, öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklerken sporun günlük yaşama entegre edilmesini hedefliyor.

Eğitimlerin yapısı:

Program çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde branşlarında uzman eğitmenler görev alıyor. Uygulamalı derslerle ve oyun tabanlı aktivitelerle gerçekleştirilen antrenmanlarda çocukların temel motor becerileri, takım çalışması ve spor disiplinleri üzerinde duruluyor. Bu yaklaşım, miniklerin hem eğlenmesini hem de yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Hedefler ve kurum açıklaması:

Proje, sporun bir aktivite olmanın ötesinde bir yaşam biçimi haline gelmesini amaçlıyor. Konuya ilişkin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spor İlk Adım Projesi kapsamında miniklerimizle antrenmanlarımız devam ediyor. Sporla büyüyen çocuklarımız, her antrenmanda yeni beceriler kazanıyor".

AYDIN'DA EĞİTİM GÖREN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, “SPORA İLK ADIM” PROJESİ İLE HEM SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANIYOR HEM DE SPORU YAŞAM TARZINA ÇEVİRİRKEN, ANTRENMANLARINA DA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.