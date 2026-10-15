Arda Turan'la Shakhtar'ın dönüm maçı: Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde ilk zaferini aldı

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK karşılaşmasında kariyerinin ilk turnuva galibiyetini aldı. İngiltere'de Stamford Bridge'de oynanan maçta Ukrayna temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1'e çevirerek sahadan galip ayrıldı.

maçın seyrinde gelen dönüşüm:

Karşılaşmanın ilk bölümünde AEK'nin üstünlüğü göze çarparken, Shakhtar ilerleyen dakikalarda toparlandı ve oyunun kontrolünü ele aldı. Turan yönetimindeki ekip sahada disiplinli savunma ve hızlı ataklarla rakibini aşmayı başardı. Bu sonuçla takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki haftada topladığı 4 puanla grupta 11. sırada yer alıyor.

turan'ın sezon tablosu ve takımın performansı:

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a elenen Shakhtar, bu sezon iç sahada farklı bir görüntü çiziyor. 2025-2026 Ukrayna Liginde geride kalan 8 haftada elde edilen 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 21 puan ile liderlik koltuğunda bulunuyor. Arda Turan'ın takım olarak gösterdiği istikrar, Avrupa sahnesinde de karşılık bulmaya başladı.

Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını Stamford Bridge'de oynaması, kulübün savaş koşulları nedeniyle yaşadığı zorlukların devam ettiğini hatırlatıyor; buna karşın saha içindeki performans, takımın uluslararası arenada da iddialı olduğunu gösteriyor. Turan yönetimindeki bu ilk galibiyet, teknik adamın kariyerinde önemli bir kilometre taşı olarak yorumlanıyor.

SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ ARDA TURAN, AEK MAÇIYLA TEKNİK ADAMLIK KARİYERİNİN İLK UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.