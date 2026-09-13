Çayırova'ya sporun yeni merkezi: 3 bin 500 kişilik FIBA onaylı kompleks

Çayırova’da çok amaçlı spor merkezi hizmete açıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çayırova Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen yeni spor kompleksi, vatandaşların ve sporcuların kullanımına sunuldu. 9 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, ilçenin spor altyapısına yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak tanımlanıyor.

Tesisin en dikkat çeken bileşeni, FIBA onaylı ve 3 bin 500 kişilik tribün kapasitesine sahip basketbol salonu. Buna ek olarak kompleks içinde aynı anda farklı branşlarda antrenman yapılabilecek 9 ayrı antrenman salonu bulunuyor. Modern mimari ve teknolojik altyapıyla dizayn edilen alanların, bölgedeki spor aktivitesini artırması hedefleniyor.

Yatırımın hedefleri ve açılışta verilen mesajlar:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, açılışta tesisin sürekli kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ersöz, tesislerin 7 gün 24 saat halka açık olduğunu belirterek vatandaşları antrenman yapmaya, fitness salonlarından yararlanmaya ve çocukları sporla buluşturmaya davet etti. Konuşmasında ayrıca gençlere ve özellikle hanımefendilere bu alanları kullanma çağrısı yapıldı.

Ersöz, genç sporcular için sağlanan eğitim desteklerine de dikkat çekti ve "Milli Sporcu Bursu" uygulamasına değindi. Uygulamanın, başarılı sporcuların vakıf üniversitelerinde %100 burslu okumalarını mümkün kıldığını ve eğitim ile spor arasında yaşanan ikilemi ortadan kaldırdığını vurguladı.

Teknik özellikler, maliyet ve belediye katkısı:

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tesisin ilçeye değer katacak projelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Başkan Çiftçi, kompleksin toplam maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu, bunun yaklaşık 200 milyon lirasının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, kalan 100 milyon lirasının Çayırova Belediyesi tarafından karşılandığını aktardı.

Çiftçi, kompleksin yalnızca sportif faaliyetler için değil, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek bir ortam sağlaması hedefiyle hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, tamamlanmak üzere olan ve yaklaşık 960 milyon liraya mâl olacak spor lisesi projesine de atıf yaparak bölgedeki spor eğitiminin niteliğini yükseltme amaçlarını paylaştı.

Açılış törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda sporcu ile vatandaş katıldı. Yetkililer, tesisin ilçede düzenlenecek organizasyonlara ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek teknik altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Yeni kompleksin hizmete girmesiyle Çayırova’nın spor alanındaki kapasitesinin artması ve gençlerin sportif faaliyetlere erişiminin kolaylaşması bekleniyor. Yetkililer, tesisin sürdürülebilir kullanımına yönelik toplumun sahiplenme sorumluluğunu sıkça vurguladı.

FIBA ONAYLI VE ULUSLARARASI SPOR MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA UYGUN 3 BİN 500 KİŞİLİK TRİBÜN KAPASİTESİNE SAHİP BASKETBOL SAHASI BULUNAN KOMPLEKSTE, 9 FARKLI ANTRENMAN SALONU DA YER ALIYOR.