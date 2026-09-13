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Derbi öncesi taraftar kavgaları güvenlik önlemlerini artırdı

Zonguldakspor–Karabük İdman Yurdu derbisi öncesi stadyum çevresinde taraftarlar arasında çıkan arbede, polis müdahalesiyle yatıştırıldı; güvenlik artırıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Derbi öncesi taraftar kavgaları güvenlik önlemlerini artırdı

Derbi öncesi stadyum çevresinde gerginlik

Bugün saat 16.30'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak Batı Karadeniz derbisi öncesinde, Zonguldakspor ve Karabük İdmanyurdu taraftar grupları stadyum çevresinde karşılaştı. Kısa sürede başlayan tartışma, bazı kişilerin müdahalesiyle büyüyerek arbedeye dönüştü.

Olayın gelişimi:

Taraftarlar arasındaki tartışmanın ardından yaşanan arbede, bölgede hazır bulunan emniyet güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Polis ekipleri, olay yerine gelerek grupları kalkanlar ve gerektiğinde biber gazı kullanarak ayırdı. Müdahalenin zamanında olması, olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Güvenlik önlemleri ve maç öncesi durum:

Olayların ardından stadyum ve çevresindeki güvenlik tedbirleri artırıldı; giriş kontrolleri sıklaştırıldı ve polis yoğunluğu yükseltildi. Yetkili birimler, olayların yatıştırılmasıyla birlikte maçın planlandığı saatte başlanması için hazırlıkları sürdürüyor.

TFF 3. LİG&#039;DEKİ ZONGULDAKSPOR VE KARABÜK İDMANYURDU SPOR KARŞILAŞMASI ÖNCESİ STADYUM ÇEVRESİNDE...

TFF 3. LİG'DEKİ ZONGULDAKSPOR VE KARABÜK İDMANYURDU SPOR KARŞILAŞMASI ÖNCESİ STADYUM ÇEVRESİNDE İKİ TAKIM TARAFTARLARI ARASINDA ARBEDE YAŞANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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