Nevşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil apartman bahçesine düştü

kaza anı ve yer:

Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Samet Ö. idaresindeki 50 AFZ 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

olay yerinde müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda başka can kaybı bildirilmedi.

soruşturma ve görüntüler:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın gelişimini ve aracın park halindeki araca çarpmasının ardından bahçeye düşüşünü net şekilde gösteriyor. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarını değerlendiriyor.

Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü: 1 yaralı