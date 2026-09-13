Kepez'te drag pistinde adrenalin ve gençlerin buluşması

Kepez Yeni Drag Pisti'nde şampiyona

Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 3. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde hız, adrenalin ve rekabeti bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, çeşitli kategorilerde en iyi dereceyi elde etmek için pisti zorladı; izleyiciler ise yüksek performanslı araçların mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.

yarış atmosferi ve katılımcılar:

Organizasyonun ikinci gününde pistteki mücadeleler daha da çekişmeli hale geldi. Sporcular her bir turlarda hız ve kontrolü dengelemeye çalışırken, izleyicilerde heyecan sürekli yükseldi. Yarışlar yalnızca performans sergileme alanı değil; aynı zamanda motor sporları kültürünün ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemli bir gösterisi olarak öne çıktı. Etkinlikte pist güvenliği ve düzenlemeler ön planda tutuldu, böylece yarışlar hem rekabetçi hem de kontrollü bir ortamda gerçekleştirildi.

kocagöz'ün mesajı:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz organizasyonun ikinci gününde pisti ziyaret ederek yarışları yerinde takip etti. Başkan Kocagöz, sporcularla ve gençlerle bir araya gelerek pistte bir deneme sürüşü gerçekleştirdi ve motor sporlarına verdiği desteği gösterdi. Kocagöz, gençlere seslenirken 'Siz gençler bizim için çok değerlisiniz' ve 'Bugün sadece otomobiller değil; emek, cesaret ve tutku yarışıyor' sözleriyle etkinliğin amacını vurguladı.

Başkan Kocagöz ayrıca gençlerin sokak ve caddelerde tehlikeli alanlarda bu sporu yapmamaları için güvenli pistler inşa ettiklerini belirterek, 'Biz gençler için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu yarışların inanın bizim için şampiyonu yok. Şampiyon hepinizsiniz' diyerek katılımcılara teşekkür etti ve 'kazasız belasız yarışlar' dileğinde bulundu.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Organizasyon, bölgedeki motor sporları tutkunları için heyecan dolu anlar yaşatmaya ve gençlerin güvenli pistlerde rekabet etmesini teşvik etmeye devam ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE OTODRAG ŞAMPİYONASI 3. AYAK YARIŞLARI, KEPEZ YENİ DRAG PİSTİ’NDE HIZ, ADRENALİN VE HEYECANI BİR ARAYA GETİRDİ