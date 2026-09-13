Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına 22 isimle gidiyor; Asensio kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kamp kadrosu

Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertliler, maç için 22 kişilik bir listeyi Gaziantep'e götürecek.

Kadroda yer alan oyuncular:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Eksik oyuncu ve son not:

Marco Asensio sakatlığı nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi. Kulüp tarafından açıklanan listede yer alan bu isimler yarınki karşılaşma için kamp kadrosunu oluşturuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE’NİN 22 KİŞİLİK KAMP KADROSU BELLİ OLDU.