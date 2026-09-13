Çocukların gözüyle COP31 hazırlıklarında söz ve sorumluluk öne çıktı

Aydın buluşması: çocukların katılımıyla COP31 tanıtımı

Sıfır Atık Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF Türkiye iş birliğiyle Aydın’da düzenlenen Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı, çocukların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam başlıkları ele alındı; çocukların görüş ve üretimlerinin COP31 sürecine taşınmasına yönelik faaliyetler ön plana çıktı.

Etkinliğin odağı ve katılımcılar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programında çocuklarla bir araya gelerek iklim değişikliğinin etkilerinin en çok çocukları vurduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, COP31 hazırlık sürecinde çocukların merkezde olmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Çocuklarımız sorumluluk aldılar ve ‘COP31’de biz de varız’ dediler" ifadelerini kullandı.

Bakan, sözlerine iklim değişikliğinin izlerinin "soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, soframıza gelen lokmada" görüldüğünü ekledi ve "Ne yazık ki bu ağır tablonun yükünü en fazla çocuklarımız taşıyor" diyerek, bugün atılacak adımların yarın çocukların umuduna hayat vereceğini söyledi.

Çocukların katkısı ve hazırlık süreci:

Program kapsamında öne çıkan noktalardan biri, Çocuk Hakları Komitelerinin aktif rolü oldu. Bakan Göktaş, bugün itibarıyla 48 bin üyeye sahip bu komitelerin 81 ilde sahaya indiğini, çocukların soru ve projeleriyle toplumu iklim krizi ve dijital karbon ayak izi konusunda bilgilendirdiklerini anlattı. Hazırlıklarda çocukların hazırladıkları soruların ve gündemlerin, toplumsal farkındalığı artırmada etkili olduğunu söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine işaret ederek, Saygıdeğer Emine Erdoğan himayesinde başlayan Sıfır Atık Hareketi ile toplumun tüm kesimlerinin bu sürece dahil edildiğini aktardı. COP31’in "Diyalogdan Uzlaşıya, Uzlaşıdan Aksiyona" anlayışıyla küresel bir masa kuracağını ve alınacak kararların çocukların dünyasını doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Çocuk hakları komitelerinin önemi:

Bakan Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin çeyrek asrı aşkın süredir çocuk hakları bilincini yaygınlaştırdığını hatırlattı ve bu yapıların "her çocuğun yeteneklerini keşfedebildiği ve kendi kararlarını verebildiği bir Türkiye" hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Komitelerin, eğitimden afete, çocuk işçiliğiyle mücadeleden dijital dünyada korunmaya dek pek çok alanda görüş ve öneri sunduğunu belirtti.

Göktaş, düzenlenen stantlar ve ülke genelindeki etkinliklerin bu çabanın somut göstergesi olduğunu söyleyerek, Çocuk Hakları Komitelerini azimleri ve enerjileri için tebrik etti. Program; çocukların bakış açısını ulusal COP31 gündemine taşıma noktasında somut adımlar atıldığının işareti olarak değerlendirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ