Cedidiye kent meydanı yeni yaşam ve ticaret odağı olmaya hazırlanıyor

Cedidiye kent meydanı projesinde son aşama

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Cami, Çarşı, Meydan' konseptli Cedidiye Kent Meydanı projesinde çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Proje, kent merkezinde tarihi dokuyu koruyup ön plana çıkaracak şekilde planlandı ve uygulama sürecinde son rötuşlar yapılıyor.

Projenin kapsamı:

Proje kapsamında Cedidiye Cami ve çevresi yeniden düzenleniyor. Meydanla bütünlük sağlayacak şekilde bedesten tarzı iş yerleri inşa edilerek bölgenin ticari yapısı güçlendiriliyor. Tasarımda tarihi mimari unsurların vurgulanması ve yayaların kullanımı öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Sosyal ve ticari yaşam üzerindeki etkisi:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cedidiye bölgesi yeni meydanı ve dükkânları ile kent merkezindeki sosyal ve ticari yaşama katkı sağlaması bekleniyor. Proje, hem ziyaretçilere hem de esnafına daha düzenli ve estetik bir çevre sunmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, meydan ve ticari alanların yakın zamanda kullanıma açılacağını belirtiyor; uygulamadaki son etapların tamamlanmasıyla alanda hayatın canlanması ve tarihi dokunun korunması hedefleniyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN “CAMİ, ÇARŞI, MEYDAN” KONSEPTİYLE HAYATA GEÇİRİLEN CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ. PROJE KAPSAMINDA BEDESTEN MİMARİSİNDEN ESİNLENEREK OLUŞTURULAN İŞ YERLERİ DE HİZMETE AÇILMAYA HAZIRLANIYOR.