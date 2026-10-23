Ceket astarında 98 bin 500 euroluk sahte banknot bulundu

Kapıda yapılan aramada yüzlerce sahte euro ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğüne giren yabancı plakalı otomobilde detaylı kontrol yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Kuzey Makedonya vatandaşı H.D. üzerinde yapılan aramada, ceketinin astarına dikilerek gizlenmiş banknotlar bulundu.

Arama ve ele geçirilen paranın ayrıntıları:

Gümrük görevlilerinin yaptığı aramada, ceket astarına gizlenmiş 685 sahte euro banknot tespit edildi. Banknotların 300 adedinin 200 euro, 385 adedinin 100 euro olduğu belirlendi. Ele geçirilen sahte paraların toplam nominal değeri 98 bin 500 euro olarak kaydedildi.

Soruşturma ve yasal süreç:

Sahte banknotlara el konuldu, araç ve sürücüde ise herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatıldı. Şüpheli, Bulgaristan Ceza Kanunu'nun 244. maddesinin 1. fıkrası uyarınca savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelinin savcılık tarafından 72 saate kadar gözaltında tutulduğunu ve savcılığın şüphelinin tutuklu yargılanması yönünde mahkemeye başvuruda bulunacağını bildirdi.

EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISINDAN ÇIKARAK BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO GÜMRÜĞÜNE GİREN BİR OTOMOBİLDE, TÜRKİYE'DEN KUZEY MAKEDONYA'YA SEYAHAT EDEN 19 YAŞINDAKİ YOLCUNUN CEKETİNİN ASTARINA GİZLENMİŞ 685 ADET SAHTE EURO BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ.