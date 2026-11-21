Çekmeköy'de çekirdek paketi boş çıktı, tüketici iade aldı

Çekmeköy'de bir zincir marketten alınan iki paket çekirdeğin açılmasıyla birçok tanenin içinin boş olduğu görüldü. O anları kaydeden çocukların babası ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, ürünü ayıplı mal olarak değerlendirip tüketicinin talebini haklı bularak satın alma bedeli olan 35 lira'nın iadesine karar verdi.

hakem heyetinin gerekçesi:

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, heyetin kararını anlatırken ürünün görselindeki beklenti ile paketin içeriğinin uyuşmadığını vurguladı. Güllü'ye göre tüketici normal bir değerlendirme ile paketten "iri taneli, dolu çekirdek" beklermiş; ancak açıldığında birçok tanenin boş olduğu görülmüş ve bu durumun Kanun'daki tarifle örtüşmesi nedeniyle heyet tüketiciyi haklı buldu. Heyet, satıcının aksini ispat edememesi nedeniyle iade kararını verdi.

kararın emsal değeri ve hak arama çağrısı:

Güllü, söz konusu kararın Türkiye'de bir ilk olabileceğini belirterek, başvurunun bedelle sınırlı olmadığını vurguladı. Paket başına 17 lira 50 kuruş olan iki paketin iadesi, tutarın küçük olmasının hak aramayı engellememesi gerektiğini gösterdi. Güllü, "Buradaki miktarın paket başına 17 lira 50 kuruş olması bizim için hiç önemli değil... Bu 1 lira da olsa biz yine aynı işlemi yapardık" diyerek tüketicilere hak arama çağrısı yaptı.

Güllü ayrıca sosyal medyada benzer şikayetlerin varlığına işaret ederek, bizzat şahit olununca hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Kararın, işletmeleri sattıkları ürünün doğruluğunu kabul etmeye zorlayıp üretim ve denetim standartlarını iyileştirebileceği ifade edildi. Aksi takdirde işletmeler hatalı ürünü satmaya devam edebilir ve tüketiciler mağdur olmaya devam eder.

Pratik açıdan başvuru yolları da hatırlatıldı: Başvurular e-Devlet üzerinden 186 bin lira sınırına kadar yapılabiliyor ve süreç basit ile ücretsiz. Güllü, hak aramanın bedelsiz olduğunu, küçük tutarlar için de başvuru yapılması gerektiğini tekrar vurguladı.

Sonuç olarak Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı, görselle vaat edilen özelliklere sahip olmayan ürünler karşısında tüketicinin nasıl hak talep edebileceğine dair somut bir örnek oluşturdu ve benzer durumlarda başvuru yapılması çağrısını güçlendirdi.

ÇEKMEKÖY'DE BİR ZİNCİR MARKETTEN ALINAN ÇEKİRDEKLERİN İÇİNİN BOŞ ÇIKMASI ÜZERİNE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ, ÜRÜNÜ "AYIPLI MAL" OLARAK KABUL EDİP MÜŞTERİYİ HAKLI BULARAK ÇEKİRDEKLERİN PARASININ İADESİNE KARAR VERDİ.