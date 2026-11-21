maç özeti:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Mücadelenin tek golü, maçın erken dakikalarından olan 9. dakikada Adama Traore tarafından kaydedildi ve bu gol takımına üç puanı getirdi.
Karşılaşma genel olarak düşük skorlu ve zaman zaman tempolu geçti; Gençlerbirliği savunmasını düzgün tutarken, Gaziantep FK fırsat arayan taraf oldu. İkinci yarıda her iki takımın gasp ettiği veya iptal edilen önemli anlar maçın gidişatını belirledi.
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