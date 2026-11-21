TÜRGEV COP31 müzakerelerinde Gazze'nin çevresel yıkımını öne çıkardı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çerçevesinde düzenlenen sivil toplum panelinde Gazze’de yaşanan çevresel tahribatın uluslararası iklim gündemine dahil edilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, müzakerelerin son haftasına girilen Antalya’daki konferansta savaşların doğaya verdiği zararın da hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Panelde öne çıkan çevresel tahribat ve veriler:

Panelde yapılan sunumlarda Gazze’deki insani krizle paralel olarak ağır bir ekolojik yıkımın meydana geldiği ifade edildi. Bölgedeki su kaynaklarının kirletildiği, tarım arazilerinin kullanılamaz hale geldiği ve zeytinlik gibi geleneksel üretim alanlarının tahrip edildiği belirtilirken, iklim değişikliğinin kuraklık ve gıda krizini daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası kuruluşların verileri panoda paylaşıldı: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ağustosta yayımlanan uydu değerlendirmesine göre, Gazze’deki tarım arazilerinin haziran itibarıyla yalnızca yüzde 3’ü hem ulaşılabilir hem de hasarsız durumda kaldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) raporu, Mayıs 2025 itibarıyla ağaç ürünlerinin yetiştirildiği alanların yaklaşık yüzde 97’sinin zarar gördüğünü ve bazı çevresel tahribatların onarılmasının onlarca yıl sürebileceğini kaydetti.

Tanıklık, hukuki sorumluluk ve ekolojik adalet çağrısı:

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz konuşmasında, Gazze’deki ekolojik yıkımın Filistin halkının kendi topraklarında yaşama hakkını tehdit ettiğini belirterek, "Bir halkı vatanından çıkarmak için her zaman sürgün gerekmez. Toprağını yaşanamaz hale getirmek de insanları yurtlarından koparabilir" dedi. Yılmaz, zeytinliklerin tahrip edilmesi ve su kaynaklarının kirletilmesinin Filistin halkının geleceğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Yılmaz, TÜRGEV’in Gazze’ye yönelik tanıklık çalışmalarına işaret ederek "Kur’an-ı Kerim bize adaleti ayakta tutan şahitler olmayı emrediyor. Gazze’de yaşananların unutturulmasına izin vermemek bu şahitliğin ilk şartıdır" ifadelerini kullandı. Vakfın "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" eğitimleriyle gençlere gelen haber ve tanıklıkları doğru okumayı ve hakikati çarpıtmadan aktarmayı öğrettiği aktarıldı.

Konuşmada ayrıca ekolojik adaletin sadece sahadaki tahribatın anlatılması değil, bu yıkımın belgelenmesi, sorumluların belirlenmesi ve zararların giderilmesini gerektirdiği belirtildi. Yılmaz, "Dünya, atmosfere salınan karbonun hesabını tutarken savaşların doğaya verdiği zararın hesabını da sormalıdır" diyerek hukuki ve uluslararası mekanizmaların devreye girmesini talep etti.

Bu çağrı, COP31 Liderler Zirvesi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 11 Kasım’da Gazze’de bir çevre kıyımı yaşandığına dair sözlerine paralel bir vurgu taşıdı. TÜRGEV’in paneli, savaş ve iklim bağlamında ekolojik adaletin gündeme alınması yönünde sivil toplumun sesi olma amaçlı bir girişim olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV), COP31 KAPSAMINDAKİ SİVİL TOPLUM PANELİNDE GAZZE’DEKİ EKOLOJİK YIKIMI GÜNDEME GETİRDİ.