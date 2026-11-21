Söke'de akciğer sağlığına dair bilgilendirme yapıldı

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde, akciğer kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bir eğitim çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla yapıldı ve sunumu Dr. Rukiye Elif Batur üstlendi.

Eğitimin içeriği ve verilen bilgiler:

Eğitimde akciğer kanseri ile KOAH’ın ortaya çıkmasında rol oynayan risk faktörleri, sık görülen belirtiler ve hastalıklardan korunma yolları ele alındı. Katılımcılara öksürük, nefes darlığı, balgamda değişiklikler ve beklenmeyen kilo kaybı gibi uyarıcı belirtiler anlatıldı. Ayrıca hastalıkların ilerlemesini önlemede erken tanının tedavi sürecine sağladığı katkı vurgulandı.

Sunum sırasında sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hava kirliliği ve işyeri maruziyetinin azaltılması gibi korunma adımları üzerinde duruldu; riskleri azaltmak için düzenli kontrol ve tetkiklerin önemine dikkat çekildi.

Sigarayı bırakma desteği ve hedeflenen farkındalık:

Eğitimde tütün kullanımının bırakılmasına yönelik hizmetlere de yer verildi. Vatandaşlara, Söke Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğinden danışmanlık ve destek alabilecekleri hatırlatıldı. Katılımcılara sigarayı bırakma süreçlerinde başvurabilecekleri adresler ve hizmetlerin erişilebilirliği anlatıldı.

Etkinlik, bölge halkında akciğer sağlığı konusunda farkındalığı artırmayı; erken tanı ve sigara bırakma gibi önleyici adımlarla hastalık yükünü azaltmayı amaçlıyor. Sağlık yetkilileri, benzer bilgilendirme çalışmalarının diğer mahalle ve köylerde de sürdürüleceğini bildirdi.

AĞAÇLI KÖYÜ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE VATANDAŞLARA AKCİĞER KANSERİ VE KOAH’IN RİSKLERİ, BELİRTİLERİ VE KORUNMA YOLLARI ANLATILIRKEN, ERKEN TANI VE SİGARAYI BIRAKMANIN ÖNEMİ VURGULANDI.