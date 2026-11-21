Sinop yurtlarında kapsamlı inceleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında denetim ve incelemelerde bulundu.

denetimde odaklanan unsurlar:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde temizlik, hijyen, gıda güvenliği, yemek kalitesi ve sunulan hizmetlerin işleyişi yerinde değerlendirildi. Yurtlarda hizmet veren kantin ve lokanta işletmeleri de incelenerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

personel görüşleri ve değerlendirmeler:

Özer, yurt personelleriyle birebir görüşmeler yaparak çalışanların öneri ve taleplerini dinledi. Yapılan görüşmelerde mevcut uygulamaların ve hizmet standartlarının daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI TUĞÇE ÖZER, SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARINDA DENETİM VE İNCELEMELERDE BULUNDU.