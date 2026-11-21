doğurganlık düşüşünün Türkiye'ye yansımaları

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001'de 2,38 olduğunu, 2014'ten itibaren aralıksız bir düşüş yaşandığını vurguladı. Özkaya, 2017'de nüfusun kendini yenileme seviyesinin altına ilk kez inilmesinin ardından düşüşün sürdüğünü söyledi.

Verilere göre doğurganlık hızı 2023'te 1,51, 2024'te 1,48 ve 2025'te 1,42 olarak kaydedildi. Bu trendin, Türkiye nüfusunun 2050'ye kadar ılımlı bir azalma göstermesine yol açmasının beklendiği belirtiliyor.

dünya nüfusundaki değişim ve öncelikli ülkeler

Özkaya, 2026'da Hindistan ve Çin'in 1,4 milyarı aşan nüfuslarıyla ilk iki sırada yer aldığını, bu iki ülkenin birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu aktardı. ABD yaklaşık 340 milyon ile üçüncü, Endonezya ve Pakistan ise ilk beşi tamamlıyor.

2050 projeksiyonlarında Hindistan nüfusunun 193 milyon artması, Çin nüfusunun ise 121 milyon azalması bekleniyor. Bu değişimle Hindistan'ın Çin karşısındaki üstünlüğünün 2026'da yaklaşık 24 milyon iken 2050'de 338 milyone ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca Pakistan'ın 105 milyon artışla ABD'yi geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmesi; Endonezya'nın 39 milyon artışla 327 milyon'a ulaşması tahmin ediliyor.

afrika'nın yükselişi ve bölgesel etkiler

Özkaya, Afrika kıtasındaki nüfus artışının dikkat çekici boyutlara ulaşacağını ve bölgenin dünya nüfus sıralamasında daha etkin hale geleceğini belirtti. Buna göre Nijerya, 2026-2050 döneminde 154 milyon kişilik bir artışla altıncı sıradan üçüncü sıraya yükselebilir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti nüfusunun 120 milyon artarak neredeyse iki katına yakınlaşması ve Brezilya'yı geride bırakması bekleniyor. Özkaya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya'nın toplam nüfus artışının yaklaşık 346 milyon olacağını; Sahra Altı Afrika nüfusunun 2024-2054 arasında yüzde 79 artarak 2,2 milyar'a ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bu veriler ışığında Özkaya, gelecek yıllarda nüfus dağılımındaki kaymanın ekonomik, sosyal ve demografik dengeleri etkileyeceğini; Türkiye içinse düşen doğurganlık hızının kısa ve orta vadede planlama gerektirdiğini vurguladı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, DÜNYA NÜFUSUNUN GELECEK YILLARDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞECEĞİNİ BELİRTEREK, TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK HIZININ 2025 YILINDA 1,42 SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.