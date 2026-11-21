sektörde dönüşüm:

Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla beraber otomotiv tamirciliği kökten bir değişim geçiriyor. Eskiden ustalar motor sesi ve egzoz dumanı gibi fiziksel belirtilere bakarak arızayı tespit ederken, artık çok sayıda sensör ve elektronik kontrol ünitesi (ECU) içeren araçlar, teşhis sürecini yazılım ağırlıklı hale getirdi. Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın bu dönüşümü, "Usta profili, anahtar tutan kişi olmaktan çıkıp yazılım ve dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir teknisyene dönüşüyor" sözleriyle özetliyor.

dijital teşhis ve marka özel çözümler:

Günümüz araçlarında yalnızca motor ve şanzıman değil; multimedya üniteleri, elektronik park frenleri ve batarya yönetim sistemleri gibi birçok parça yazılım desteğine ihtiyaç duyuyor. Aşkın, bu nedenle bilgisayarlı teşhis cihazlarının vazgeçilmez olduğunu vurguluyor. Her markanın kendine özgü arıza tespit cihazlarının bulunduğunu ve bu sistemlerin yüksek maliyet oluşturduğunu belirten Aşkın, tamircilerin hem markaya özel yazılımları hem de üniversal teşhis cihazlarını kullanarak çözüm ürettiğini aktarıyor.

çıraklık kültürünün yeniden tanımlanması:

Teknolojik değişim sadece araçları değil, mesleğin eğitim ve iş yapış biçimlerini de etkiliyor. Aşkın, gençlerin sanayi ortamında çalışmaya eskisi kadar ilgi göstermediğini ifade ederek, mesleki eğitimin önemine dikkat çekiyor. Yeni nesil teknisyenlerin sadece cihazları kullanmakla kalmayıp devre şemalarını okuyabilme, mekanik bilgiye sahip olma ve uygulamalı deneyim kazanma gerekliliğine vurgu yapıyor.

geleceğin servis anlayışı:

Aşkın, önümüzdeki dönemde oto servislere gelen taleplerin değişeceğini ve alışılmış sök-tak yöntemlerinin tek başına yeterli olmayacağını belirtiyor. Gelecek 10 yılda tamirciliğin önemli ölçüde dönüşeceğini öngören Aşkın, geleneksel servis anlayışının yerini mobil arıza tespiti, batarya bakımı ve yazılım kalibrasyonu gibi alanlarda uzmanlaşmış bakım merkezlerinin alacağını söylüyor.

Sonuç olarak, otomotiv tamirciliği mesleği; mekanik yetkinliklerle birlikte yazılım okuryazarlığı, elektronik bilgisi ve modern teşhis yöntemlerinde uzmanlığı bir arada talep eden yeni bir formata evriliyor. Bu değişim, hem iş gücü profilini hem de mesleki eğitim modellerini yeniden şekillendiriyor.

OTOMOTİV MÜHENDİSİ VE SANAYİ USTASI BURCU AŞKIN, "USTA PROFİLİ, ANAHTAR TUTAN KİŞİ OLMAKTAN ÇIKIP YAZILIM VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ BİR TEKNİSYENE DÖNÜŞÜYOR" DEDİ.