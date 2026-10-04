Celal Kadooğlu: ortak akılla Gaziantep ekonomisini geleceğe taşıyoruz

oda ve borsa seçimleri yüksek katılımla sona erdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) meslek komitesi seçimleri, kentteki tüm sektörlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimler, iş dünyasının ortak akılla hareket ettiğinin ve Gaziantep'te demokrasinin işleyişinin güçlü olduğunun somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme yapan Celal Kadooğlu, yeni dönemde göreve gelen yönetimleri ve meclis üyelerini tebrik etti. Kadooğlu, sandıklara giderek iradesini ortaya koyan sanayici, tüccar, çiftçi ve ihracatçılara teşekkür ederek, kentteki kurumlar arası uyumun ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti.

seçimlerin kent ekonomisine etkileri:

Kadooğlu, Gaziantep’in sanayi, ticaret, tarım ve ihracat alanlarında ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra sanayi ve ticaretteki aktörlerin ortak hareket etmesinin, kentin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Seçimlerin, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirerek ekonomik projelerin hız kazanmasına zemin hazırlayacağı vurgulandı.

ortak akılla büyüme vurgusu:

Celal Kadooğlu, "Seçimler geride kalmıştır; şimdi tüm sektörlerimizle el ele verme, omuz omuza yürüme ve ortak akılla şehrimizin kalkınma hamlelerini daha ileriye taşıma vakti gelmiştir" sözleriyle yeni dönemde işbirliğinin önemini öne çıkardı. Kadooğlu, seçilen başkanlar, komite ve meclis üyelerinin kent için ortak hedefler doğrultusunda çalışacağını belirterek, sonuçların Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep’teki bu güçlü katılım ve birlik ruhu, kentteki üretim ve ticaret dinamiklerinin sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için önemli bir işaret olarak algılanıyor. Önümüzdeki dönemde oda ve borsa organlarının alacağı kararlar ile uygulamaya konulacak projelerin, istihdam ve ihracata doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

CELAL KADOOĞLU