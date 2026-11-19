Çelikhan’da Macar fiği dağıtımı gerçekleştirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, hayvancılığın güçlendirilmesi ve kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı. Tohumlar, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Fiğ Ekimi ile Çelikhan’da Hayvancılığa Teşvik Projesi kapsamında temin edilerek 18 Kasım 2026 tarihinde ilçe merkezi ve köylerdeki üreticilere teslim edildi.

Projenin kapsamı:

Proje finansmanının yüzde 75i Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken, yüzde 25i çiftçilerin katkı payından sağlandı. Uygulama ile yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması ve hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Neden macar fiği?:

Proje kapsamında tercih edilen Macar fiği, kaliteli kaba yem üretimini artırmaya yönelik olarak çiftçilere sunuldu. Bu adımın, üreticilerin kendi yem kaynaklarını oluşturmasına ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin temel unsurlarından biri, kaliteli ve yeterli kaba yem teminidir. Bu doğrultuda yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılmasını ve üreticilerimizin kendi yem kaynaklarını oluşturmasını önemsiyoruz. Çelikhan ilçemizde hayata geçirdiğimiz bu proje ile hem bitkisel üretimi hem de hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz. Üreticilerimizin emeğini ve üretim gücünü destekleyen projelerimizi, ilimizin tarımsal potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE KALİTELİ KABA YEM ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÇİFTÇİLERE MACAR FİĞİ TOHUMU DAĞITILDI.