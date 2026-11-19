Şehit Necati Gürkaya Gemisi ile anlamlı yolculuk:

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Necati Gürkaya Gemisi, lösemi tedavisi gören çocuklar ve ailelerine moral vermek amacıyla Karadeniz'e açıldı. Bu özel etkinlik, geminin kent yaşamına kazandırılmasının ardından sosyal sorumluluk projelerine örnek teşkil eden bir adım olarak kayda geçti. Organizasyonun yürütülmesinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ön plana çıktı.

Etkinlikten kesitler:

Ordu genelinden gelen çocuklar, yetişkin hastalar ve aileleri bir araya gelerek denizde vakit geçirdi. Katılımcılar, Karadeniz'in serin sularında sohbetler, kısa etkinlikler ve moral artırıcı buluşmalarla hastane ortamından uzak, dayanışma dolu anlar yaşadı. Aileler, böyle bir organizasyonun hem çocuklar hem de yetişkinler için moral kaynağı olduğunu ifade etti ve günün anlamını vurguladı.

LÖSEV'in teşekkürleri:

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Ordu İl Temsilcisi Ümit İşbakan, etkinlik nedeniyle Başkan Güler'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada lösemi tedavisi gören yetişkinlerimiz, çocuklarımız ve aileleri var. Onlarla güzel bir zaman geçirmek istiyoruz. Hastane duvarlarını aşıp içimizdeki dertleri Karadeniz’in sularına bırakmak istiyoruz".

Etkinliğe katılan aileler de organizasyonun kendileri için büyük moral oluşturduğunu belirterek Başkan Güler ve ekibine minnettarlıklarını iletti. Yerel yönetim ile sivil toplum işbirliğinin bu örneği, benzer projelerin nasıl güven ve destek ortamı yaratabileceğine dair somut bir örnek sundu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİT NECATİ GÜRKAYA GEMİSİ VE ETKİNLİĞE KATILANLAR