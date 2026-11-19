Kahta'da ebeveynlere yönelik eğitim programı:

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen "Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı" kapsamında ebeveynlere eğitim verildi. Programın sunum bölümünde ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde çocuklarının yaşam becerilerini nasıl destekleyebilecekleri ele alındı.

Eğitimin kapsamı ve sunumu:

Sunumda ebeveynlere, çocuk yetiştirme sürecine dair temel bilgiler aktarıldı ve ebeveynlerin bu süreçte alabilecekleri destekleyici rol üzerinde duruldu.

Hedef ve beklenti:

Eğitimle ailenin çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve farkındalığının artırılması hedeflendi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA EBEVEYNLERE EĞİTİM VERİLDİ.