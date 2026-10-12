Dolar 49,3330 +0,15%
Euro 55,2156 +0,04%
Bist 12.163,84 -0,83%
Altın Gram 6.658,57 -0,43%
EUR/USD 1,1187 -0,17%
Brent Petrol 105,60 +0,84%
--°

Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra ÇOMÜ'de kontrole geldi

Cem Yılmaz, Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo ve iki günlük takip sonrası taburcu oldu; şikayeti yok, ÇOMÜ'de kontrole geldi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra ÇOMÜ'de kontrole geldi

olay ve müdahale:

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos Pazar günü Ayvacık ilçesi Paşaköy'deki yazlık evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından sağlık durumu nedeniyle sevk edilen Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne (ÇOMÜ) ulaştırıldı ve burada anjiyo uygulandı.

anjiyo ve uygulanan işlem:

Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen müdahalede, el bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrasında Yılmaz'ın durumu iyi seyretti ve hastanede iki günlük takip süreci uygulandı.

taburculuk ve kontrol:

Takiplerin tamamlanmasının ardından, durumu stabil olan ve herhangi bir şikayeti bulunmayan Yılmaz'a gerekli ilaçlar reçete edilerek 31 Ağustos tarihinde saat 19.30 civarında taburcu işlemleri gerçekleştirildi. Kısa süre sonra kontrol için tekrar ÇOMÜ'ye gelen Yılmaz, hastane önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak hastane ve doktorunu etiketledi.

CEM YILMAZ, HASTANE ÖNÜNDE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

CEM YILMAZ, HASTANE ÖNÜNDE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor
images

Efeler’de kadın üretimi 63 lezzete ulaştı
images

Devlet Memurları Konfederasyonu uluslararası diplomaside yerini güçlendirdi
images

Her adımda daha sağlıklı: Elazığ'da yürüyüşle obeziteye dikkat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

GİBTÜ’lü genç şefler GastroAntep 2026'da birinciliğe ulaştı

Kalın tren istasyonu yakınında vaşak ailesinin nadir görüntüleri

Efeler’de kadın üretimi 63 lezzete ulaştı

Palandöken'de yatırımın yeni dengesi: sermaye ve küresel belirsizlik tartışılacak

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı