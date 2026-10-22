Çemişgezek'te servis şoförlerine öğrenci güvenliğini önceliklendiren trafik eğitimi

Çemişgezek'te trafik güvenliği eğitimi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, okul servis şoförleri ile okul müdürlerine yönelik bir trafik güvenliği eğitim semineri düzenlendi. Etkinlik, yerel eğitim ve güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Eğitimin hedefleri:

Seminerde amaç, eğitim sürecinin daha güvenli yürütülmesi, okul servislerinde trafik güvenliğinin sağlanması ve öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması konularında katılımcılara bilgi sağlanması olarak açıklandı. Katılımcılara yolcu emniyeti, araç içi düzen, trafik kuralları ve olası risklerin azaltılmasına yönelik uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

İş birliği ve uygulama planı:

Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Birimi ortaklığıyla yapıldı. Seminerde, servis şoförleri ile okul yöneticilerine görev ve sorumluluklar hatırlatıldı, güvenli taşıma için standart uygulamalar vurgulandı.

Yetkililer, benzer eğitimlerin aralıklı periyotlarla süreceğini bildirerek, düzenli bilgilendirme ve denetimlerin öğrenci güvenliğinin korunmasında kilit rol oynayacağını belirtti. Katılımcılardan gelen sorulara verilen yanıtlar ve paylaşılan uygulamalarla yerel düzeyde farkındalığın artırılması hedeflendi.

TUNCELİ’DE, OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ VE OKUL MÜDÜRLERİNE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.