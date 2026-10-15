Cendere yolu fabrika bölgesinde su yıkımı: Kemerburgaz'da yüzlerce araç su altında

Olayın boyutu:

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınlarına neden oldu. Kemerburgaz Cendere yolu üzerindeki fabrika bölgesinde su birikintileri derinleşerek yüzlerce aracın su altında kalmasına yol açtı.

Ekiplerin müdahalesi:

İtfaiye ekipleri bölgeye botla ulaşarak tahliye çalışması başlattı. Ekipler, araçlarda veya çevrede mahsur kalanların güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışma yürütüyor; ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Havadan kayıtlar ve tespit:

Fabrika bölgesinde suya gömülen araçlar dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, su baskınının geniş alana yayıldığını ve birçok aracın etkilenmiş olduğunu gösteriyor.

Çalışmaların seyri:

Yetkililer su tahliyesi, yol güvenliği ve hasar tespitine odaklanmış durumda. Ulaşımda aksamalara ve güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemeler uygulanırken, kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kemerburgaz'da suya gömülen yüzlerce araç böyle görüntülendi