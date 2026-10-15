Türk senaristlerin mini dizileri Fransa'da uluslararası yatırımcılarla buluşacak

Program ve hedef:

"Serial Bridges İstanbul: Uluslararası Dizi Market Hazırlık Programı" kapsamında Türkiye'de yaşayan senaristler ve yapımcılar, seçilecek altı mini dizi projesiyle dünya dizi sektörünün profesyonelleriyle bir araya gelecek. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Series Mania Institute ortaklığında, m2 Film Lab ve TESİYAP yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor ve amaç, Türkiye'de üretilen özgün hikayelerin uluslararası dolaşımını güçlendirmek.

Başvuru koşulları ve süreç:

Programa başvurular başladı ve son başvuru 7 Aralık tarihine kadar m2 Film Lab üzerinden projenin senaristi tarafından yapılacak. Seçici kurulun toplantısı 11 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek ve programa seçilen 6 proje 12 Ocak 2027'de ilan edilecek. Başvuru dosyaları İngilizce hazırlanmalı; dosyada en fazla 5 sayfalık ön proje dosyası (pre-bible), logline, sezon sinopsisi, karakter tanıtımları, hikaye arkları, görüş ve ekip özgeçmişleri ile pilot bölüm senaryosu ve tüm bölümlerin kısa özetleri bulunacak.

Program, dijital platformlara ve uluslararası pazara yönelik tek sezonluk projelere odaklanıyor; projelerin 4-8 bölüm arasında ve bölüm sürelerinin 25-60 dakika arasında olması gerekiyor. Başvurular bireysel veya en fazla iki kişiden oluşan senarist ekipleri tarafından yapılabilir. Uluslararası süreç İngilizce yürütüleceği için ekiplerin en az bir üyesinin ileri seviyede İngilizce bilmesi zorunlu.

Katılım şartları ve mesleki yeterlilik:

Senaristin ve varsa yapımcının daha önce en az bir profesyonel dizi, televizyon veya sinema filminde görev almış olması şartı aranıyor. Daha önce senarist olarak profesyonel eser vermemiş yazarlar ise bandrollü kitap veya sahnelenmiş tiyatro eseriyle başvurabilecek. Yapımcısı bulunan projelerin yapımcıları da program etkinliklerine katılabilecek; yapımcısı olmayan projelerde senarist ekibinden bir temsilci programa dahil olabilecek.

Atölye ve Series Mania Forum sunumları:

Seçilen projelerin senaristleri ve varsa yapımcıları 25-29 Ocak 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek atölyeye katılacak. Atölye sürecinde ekipler uluslararası mentorlarla çalışma fırsatı bulacak; hikaye geliştirme, İngilizce anlatım, hikayelerin farklı kültürlere aktarılabilirliği, görsel sunum materyalleri ve proje sunumuna hazırlık programın öncelikli içerikleri arasında yer alıyor. Atölyenin son günü projeler, Sinema Genel Müdürlüğü'nün davetiyle Türkiye'deki dizi sektörü profesyonellerine sunulacak ve yerli yapımcılarla tanışma, olası iş birliklerini görüşme imkanı sağlanacak.

Atölye sonrası, seçilen 6 proje 23-25 Mart 2027 tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Series Mania Forum'a taşınacak. Forum kapsamında düzenlenecek özel Türkiye oturumunda ekipler projelerini uluslararası yatırımcı, yayıncı ve ortak yapımcı adaylarına anlatacak. Her proje ekibinden en fazla iki kişinin foruma katılımı program kapsamında sağlanacak; yapımcısı olmayan projelerde senarist temsilcisi forumda yer alabilecek.

Program, Türk senaristlerin hikayelerini küresel pazarın karşısına çıkarmayı, yapımcılarla uluslararası fon ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye menşeli özgün içeriklerin dünya çapında görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN MİNİ DİZİ PROJELERİ, ULUSLARARASI ORTAK YAPIM VE YATIRIM FIRSATLARI İÇİN HAZIRLANACAK. SERİAL BRİDGES ISTANBUL: ULUSLARARASI DİZİ MARKET HAZIRLIK PROGRAMI İLE TÜRK SENARİSTLER VE YAPIMCILAR DÜNYA DİZİ SEKTÖRÜNÜN PROFESYONELLERİYLE BULUŞTURULACAK.