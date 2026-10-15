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Türkiye‑Afrika ticaretinde yeni ağlar: WCI forumu İstanbul'da

15. WCI Forum, 14–15 Ekim 2026'da İstanbul'da düzenleniyor; 54 Afrika ülkesinden yaklaşık 2 bin iş insanı ve 400'ü aşkın Türk firmanın katılımıyla ticaret ve yatırımı güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Berk Doğan

Türkiye‑Afrika ticaretinde yeni ağlar: WCI forumu İstanbul'da

WCI Forumu İstanbul'da başladı

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliği fırsatlarını genişletmek amacıyla düzenlenen 15. Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu (WCI Forum) 14–15 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da başladı. Forum, Afrika'daki iş insanları ile Türkiye'nin üretici ve ihracatçı firmalarını aynı platformda buluşturarak yeni ticari bağlantılar kurulmasını ve sürdürülebilir ortaklıklar geliştirilmesini amaçlıyor.

Forumun amacı ve katılımcılar:

Etkinliğe 54 Afrika ülkesinden yaklaşık 2 bin iş insanı, 400'ü aşkın Türk üretici ve ihracatçı, kamu ve özel sektör temsilcileri, Afrikalı alım heyetleri ve yatırımcılar katıldı. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Gana Parlamentosu Birinci Başkan Vekili Bernard Ahiafor, Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Segun Bolaji, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu ve WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Develi gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından düzenlenen kurdele kesimiyle forumun resmi açılışı yapıldı.

Mevcut durum, hedefler ve diplomasi ağı:

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar etkinlikte Afrika'nın ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, 2003'te 5,5 milyar dolar olan Türkiye‑Afrika ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 40 milyar dolara yükseldiğini, bu yıl ise toplam dış ticaret hacminin şimdiden 28 milyar doları aştığını belirtti. Ağar ayrıca Türkiye'nin kıtadaki diplomasi ağını genişlettiğini; 2003'te 12 büyükelçilik ve 4 ticari müşavirlik varken bugün 44 büyükelçilik ve 31 ticari müşavirlik ile temsil edildiğini vurguladı.

Forum başkanı Utku Bengisu ise programın 15 yıldır Afrikalı sektör temsilcileri ile Türk KOBİ'lerini bir araya getirdiğini, bu etkinliklerin yalnızca Türkiye'de değil Gana, Kenya ve Nijerya gibi Afrika ülkelerinde de düzenlendiğini söyledi. Bengisu, mevcut 35–40 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmini önce 50 milyar, ardından 100 milyar dolara taşıma vizyonunu açıkladı.

Afrika pazarı ve iş fırsatları:

Afrika kıtasının yaklaşık 1,5 milyar nüfusu ve yıllık 1 trilyon doların üzerinde ithalat potansiyeli, Türk ihracatçıları için stratejik fırsatlar sunuyor. Forum kapsamında Türkiye–Afrika ticaretinin mevcut durumu, yeni ticaret ve yatırım fırsatları, Türk üreticilerin Afrika pazarına erişiminin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması konuları öne çıktı.

İki gün boyunca devam edecek programda gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri (B2B), Türk üreticiler ile Afrikalı alım heyetleri arasında doğrudan temas sağlayarak somut ticari bağlantıların kurulmasına zemin hazırlamayı hedefliyor. Forum, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine ve uzun vadeli ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET, YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI GELİŞTİRMEK...

TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARET, YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN 15. DÜNYA SEKTÖRLER ARASI İŞ BİRLİĞİ FORUMU (WCI FORUM), BAŞLADI. KURDELE KESİMİYLE BİRLİKTE FORUMUN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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