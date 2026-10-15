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Şiddetli yağışta Naile Sultan Korusu duvarı çöktü, can kaybı yok

İstanbul Beşiktaş'ta sağanak sonucu Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü; ölen ya da yaralanan yok, ekipler bölgede incelemeye devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şiddetli yağışta Naile Sultan Korusu duvarı çöktü, can kaybı yok

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde, dün gece saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından Naile Sultan Korusu'nun istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan moloz parçaları cadde boyunca düştü ve çevredeki bazı binaların girişine isabet etti.

Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, olayda maddi hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ekipleri hasar tespitine ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yol üzerindeki molozlar ekiplerin koordineli çalışmasıyla kaldırıldı.

Ulaşımda kısıtlama:

Güvenlik gerekçesiyle Portakal Yokuşu Caddesi trafiğe kapatıldı; caddenin Ulus istikametindeki yol tedbiren kapalı tutuluyor. Yetkililer, alternatif güzergah kullanılması ve yörede trafik işaretlerine uyulması çağrısında bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; yetkililer bölgedeki istinat yapılarının durumu hakkında detaylı değerlendirme yapacaklarını açıkladı.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE NAİLE SULTAN KORUSU’NUN İSTİNAT DUVARI...

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE NAİLE SULTAN KORUSU’NUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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