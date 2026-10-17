Cendere Yolu'nda yeniden su birikintileri görüldü

Eyüpsultan Kemerburgaz'da Cendere Yolu'nda durum:

İstanbul'da önceki sel felaketinin etkilediği güzergah olan Cendere Yolu'nda, sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından yeniden su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri, özellikle yolun alçakta kalan kesimlerinde belirginleşti.

su birikintilerinin yol trafiğine etkisi:

Fabrikalar bölgesinde, yolun eğimi düşük noktalarında biriken yağmur suları araç geçişlerini zorlaştırdı. Görüntülerde sürücülerin yavaş ve kontrollü şekilde ilerlediği, su birikintilerinden geçişlerde temkinli davranıldığı görüldü. Bölgede daha önce su altında kalan ve zarar gören araçların bulunduğu kesimler dikkat çekti.

görüntüler ve saha çalışmaları:

Cadde üzerindeki su birikintileri ve araçların bu noktalardan geçişleri havadan görüntülendi. Görüntülerde, selin etkilediği güzergahta ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve bölgedeki müdahale çabalarının devam ettiği de yer aldı.

EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ’DA SEL SIRASINDA ONLARCA ARACIN SU İÇİNDE SÜRÜKLENDİĞİ CENDERE YOLU’NDA, SABAH SAATLERİNDE ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN YENİDEN SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU. OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİNDE ARAÇLARIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE İLERLEDİĞİ YOL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.