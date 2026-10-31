Yüksekova'da hudut müdahalesinde yaralanan sözleşmeli er şehit oldu

Hudut geçişine müdahale sırasında olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hudut geçişine müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik bir olay sırasında açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı.

Yaralanan Ünlü, ilk müdahalenin ardından helikopterle nakledilerek Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlü kurtarılamayarak şehit oldu.

Müdahale ve tıbbi süreç:

Olay sırasında bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle yaralı asker hızla sağlık ekiplerine teslim edildi ve taşınma süreci helikopterle gerçekleştirildi. Hastanede yürütülen acil müdahalelere karşın Ünlü'nün yaşamını yitirmesi üzerine süreç sonlandırıldı.

Şehidin kimliği ve durum:

Şehit olan askerin Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü olduğu, tedavi sürecinin Hakkari Devlet Hastanesinde yürütüldüğü ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

HAKKARİ YÜKSEKOVA’DA HUDUT GEÇİŞ OLAYINA MÜDAHALE SIRASINDA AÇILAN ATEŞLE YARALANAN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER YUSUF SAİT ÜNLÜ KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU.