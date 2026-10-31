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Gebzeli genç matematikçi Einstein Olympiad'ta gümüş madalya aldı

8. sınıf öğrencisi Ağah Emirhan Şen, Berlin'de düzenlenen Einstein Olympiad 2026 finalinde gümüş madalya kazanarak Gebze'yi ve Türkiye'yi gururlandırdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gebzeli genç matematikçi Einstein Olympiad'ta gümüş madalya aldı

Gebzeli öğrenci uluslararası finalde gümüş madalya kazandı

Ağah Emirhan Şen, Kocaeli'den katıldığı Einstein Olympiad 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatları Finali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

yarışmanın kapsamı:

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen finale farklı ülkelerden öğrenciler katıldı. 8. sınıf öğrencisi Şen, bu çok uluslu organizasyonda aldığı dereceyle dikkat çekti.

yerel yankılar:

Başarı, ailesi ve öğretmenleri başta olmak üzere Gebze'de sevinçle karşılandı. Genç yaşına rağmen uluslararası bir platformda derece elde eden Gebze'nin bu sonucu, bölge için moral kaynağı oldu.

KOCAELİ’DE 8. SINIF ÖĞRENCİSİ AĞAH EMİRHAN ŞEN, ALMANYA’DA DÜZENLENEN EİNSTEİN OLYMPİAD 2026...

KOCAELİ’DE 8. SINIF ÖĞRENCİSİ AĞAH EMİRHAN ŞEN, ALMANYA’DA DÜZENLENEN EİNSTEİN OLYMPİAD 2026 ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATLARI FİNALİ’NDE GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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