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Karaçulha TOKİ'de su sorununun önüne geçecek 3 milyonluk altyapı hamlesi

MUSKİ, Fethiye Karaçulha TOKİ konutlarındaki su kesintilerini gidermek için yaklaşık 3 milyon TL yatırımla yeni isale hattı ve terfi istasyonu kuruyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karaçulha TOKİ'de su sorununun önüne geçecek 3 milyonluk altyapı hamlesi

Karaçulha TOKİ konutlarında MUSKİ müdahalesi

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesindeki TOKİ konutlarında art arda yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı. Bölgedeki mevcut sondaj kuyusu ve içme suyu deposunun talebi karşılayamaması nedeniyle kesintiler sıklaştı; vatandaşların altyapının MUSKİ tarafından yapılması ve işletilmesi yönündeki talepleri üzerine adım atıldı.

Sorunun kaynağı ve talep edilen çözüm:

Yüklenici firma tarafından yapılan mevcut sondaj ve depo, konutların ihtiyaçlarını düzenli şekilde karşılamada yetersiz kaldı. Bu durum, özellikle yoğun kullanım saatlerinde su kesintilerine yol açtı. Bölge sakinleri, altyapının kurumsal işletilmesi ve daha güvenilir bir şebeke için MUSKİ'den müdahale talep etti; talepler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sorunun kısa sürede çözülmesi talimatı ile karşılık buldu.

Yapılacak işler ve beklenen etkiler:

Ekipler, Karaçulha Ana Deposu'nun yanına yeni bir terfi istasyonu kurarken, bölgeye yaklaşık bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı döşüyor. Projenin finansmanı için ayrılan kaynak yaklaşık 3 milyon TL olarak açıklandı. Çalışmalar tamamlandığında, bölgedeki 225 konutun içme suyu ihtiyacının güvenilir şekilde karşılanması ve sık yaşanan kesintilerin sona erdirilmesi hedefleniyor.

Yeni sistemin MUSKİ tarafından işletilecek olması, bakım ve işletme süreçlerinin standartlara uygun yürütülmesini sağlayacak ve benzer sorunların tekrarlanma ihtimalini düşürecek. Yetkililer, çalışmaların mümkün olan en kısa sürede bitirilerek vatandaşların düzenli su erişimine kavuşmasının amaçlandığını belirtti.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ KARAÇULHA MAHALLESİ’NDEKİ TOKİ KONUTLARINDA YAŞANAN SU KESİNTİLERİNİN...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ KARAÇULHA MAHALLESİ’NDEKİ TOKİ KONUTLARINDA YAŞANAN SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA MUSKİ TARAFINDAN YAKLAŞIK 3 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİ İÇME SUYU HATTI YAPILIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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