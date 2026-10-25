CENTCOM komutanı Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği ve seyrüsefer güvenliğini inceledi

CENTCOM komutanı Hürmüz Boğazı'nda inceleme uçuşu gerçekleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, ABD Kara Kuvvetlerine ait CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş yaparak bölgedeki operasyonel durumu yerinde gözlemledi. Ziyaret kapsamında Cooper, İran’a yönelik deniz ablukasını uygulayan birlikleri ziyaret etti ve mayın temizleme görevlerine destek veren personelle bir araya geldi.

seyir özgürlüğü ve mayın temizliği:

Cooper, Körfez’deki ortaklar ve denizcilik sektörünün yanında olduklarını vurgulayarak bu ziyaretin Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesine yönelik taahhüdü gösterdiğini söyledi. "Halkımızın olağanüstü çabaları sayesinde Hürmüz Boğazı’ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran’a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda," ifadelerini kullandı.

geçişler, istatistikler ve saha desteği:

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM kuvvetlerinin desteğiyle son altı ayda 3 binden fazla ticari gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçti" denildi. Açıklamada ayrıca, ABD kuvvetlerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından döşenen deniz mayınlarını boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarından başarıyla temizlediği ve son aylarda ilerleme kaydedildiği belirtildi. Cooper, mayın temizleme görevine katılan askerlerle görüşerek bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etti.

CENTCOM ayrıca, Devrim Muhafızları’nın saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin yüzde 95’inden fazlası seferlerini güvenli şekilde tamamladığını ve bunun ABD ile bölgesel ortaklarının uluslararası su yolunda kontrolü elinde tuttuğunu gösterdiğini vurguladı. Kurumlar arası ekiplerin, Körfez İşbirliği Konseyi ve denizcilik sektörüyle koordinasyon içinde ticari gemi trafiğinin kesintisiz sürmesini sağlamaya odaklandığı kaydedildi.

CENTCOM KOMUTANI COOPER HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEN HELİKOPTERLE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ