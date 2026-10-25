Bilecik'te valizden çıkan paket: 8,5 kilo skunk ve iki tutuklama

Operasyon ve arama sonuçları:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı. Yapılan operasyon sırasında narkotik köpeğinin de katılımıyla araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda, otomobillerden birinin bagajında bulunan valizin içinde 8 kilo 500 gram skunk maddesi tespit edildi. Aynı operasyonda ayrıca 6 adet sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, üzerlerinde ve araçlarda yapılan incelemelerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemler, savcılığın yönlendirmesi doğrultusunda devam etti.

Hakimler tarafından yürütülen yargılama sonucunda şüpheliler tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek' veya 'Bulundurmak ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen maddelerin miktarı ve niteliği göz önünde bulundurularak adli işlemlerin devam edeceği kaydedildi.

OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ VALİZDEN 8,5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI