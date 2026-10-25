Solhan'da iskelenin üzerinden düşen işçi iki hastaneye sevk edildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen K.T. (45) yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi ve yaralıya ilk müdahale yapıldı.

olay yeri müdahalesi:

Acil sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastane sevki:

Solhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin tamamlanmasının ardından K.T., ileri tetkik ve tedavi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SOLHAN’DA İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI