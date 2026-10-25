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Solhan'da iskelenin üzerinden düşen işçi iki hastaneye sevk edildi

Solhan'da iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesi'nden Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Solhan'da iskelenin üzerinden düşen işçi iki hastaneye sevk edildi

Solhan'da iskelenin üzerinden düşen işçi iki hastaneye sevk edildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen K.T. (45) yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi ve yaralıya ilk müdahale yapıldı.

olay yeri müdahalesi:

Acil sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastane sevki:

Solhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin tamamlanmasının ardından K.T., ileri tetkik ve tedavi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SOLHAN’DA İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

SOLHAN’DA İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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