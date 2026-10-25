Uzmanlar uyardı: Bursa'yı boydan boya geçen fay 7 büyüklüğüne yol açabilir

Panelde öne çıkan tespitler

Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen "Geçmiş ve Gelecek Düncelerinde Bursa’da Deprem" paneli, kentin jeolojik yapısı, tarihi depremleri ve geleceğe yönelik risklere odaklandı. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenler, yöneticiler ve ilgili sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Panelin moderatörlüğünü Jeolojik Mirası Koruma Derneği Üyesi Prof. Dr. Hükmü Orhan üstlendi. Konuşmalarda Bursa'nın geçmiş deneyimleri ile güncel jeolojik verilerin kent planlaması ve afet hazırlığına nasıl aktarılabileceği tartışıldı.

Fay sistemi ve olası senaryolar:

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu panelde en dikkat çekici jeolojik verileri paylaştı. Seyitoğlu, Bursa ovasını boydan boya geçen ve uzunluğu yaklaşık 94 kilometre