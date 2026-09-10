Cep telefonu görüntüleriyle yakalandı: tek teker yapan sürücüye 250 bin lira idari para cezası

Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde kayda alınan bir görüntü, trafikte tehlikeli bir akrobasi hareketinin açığa çıkmasına neden oldu. Olay, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre E.Ç., plakasız motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçip ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan davranış, trafikte tehlike oluşturdu.

Emniyet müdürlüğü müdahalesi:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve kimliği tespit edilen E.Ç. yakalandı. Yazılı açıklamaya göre sürücünün daha önceden ehliyeti geri alınmış durumda olduğu belirlendi.

Şüpheliye çeşitli maddelerden toplamda 250 bin lira idari para cezası uygulandığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay, trafikte risk oluşturan davranışların vatandaş kayıtlarıyla tespit edilmesi ve kolluk kuvvetlerinin bu tür ihlallere hızlı müdahalesine örnek teşkil etti.

NEVŞEHİR’DE PLAKASIZ MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN TEK TEKER ÜZERİNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜ, ÖNCE CEP TELEFONU KAMERALARINA, ARDINDAN POLİSE YAKALANDI.