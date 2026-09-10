Beykoz'da saklı cephanelik ve yeni görüntüler: Sedat Şahin'e yönelik suikast iddiası

Operasyon görüntüleri ve soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Sedat Şahin'e yönelik öldürme eylemi hazırlığı iddiasıyla yürütülen operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, ağaç ve saksıların arasına gizlenmiş ağır silah ve mühimmatların polis ekiplerince tek tek çıkarıldığı anlar yer aldı.

Beykoz'daki cephanelik araması:

Dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, alanda gizlenmiş olduğu bildirilen roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca çalınmış olduğu belirlenen bir motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile de el konuldu. İddialara göre silah ve mühimmatlar bölgeye farklı zamanlarda getirildi ve operasyondan bir gün önce alandaki konteynıra taşındı.

Kadıköy yakalanması ve soruşturmada öne çıkan iddialar:

Çalışmalar, 31 Ağustos 2026 tarihinde Kadıköy'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve araçtan kaçmaya çalışan 3 şüphelinin yakalanmasıyla derinleştirildi; bu kişiler üzerinde ve araçta bir tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen istihbarat ve analizler doğrultusunda Beykoz'daki adres belirlendi.

Soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari olduğu belirtilen Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saralın yurt dışından eylemi organize ettiği öne sürüldü. Dijital materyal incelemelerinde Sedat Şahin'e ait fotoğraflar ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu; şüphelilerin söz konusu programlara yönelik keşif yaptığı tespit edildi. Ayrıca, eylemi gerçekleştirecek kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının planlandığı ve bu kişilere yüklü miktarda ödeme yapılmasının öngörüldüğü iddia edildi.

Soruşturma kapsamında toplam 19 kişi yakalandı; bunların arasında 7 İran uyruklu şüphelinin yanı sıra suça sürüklenen bir çocuk da bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun yeni görüntüleri, arama ve ele geçirilen malzemenin detaylarını gözler önüne serdi.

Sedat Şahin’e yönelik saldırı hazırlığı operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı