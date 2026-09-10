Silivri savcılığı Kozinoğlu soruşturmasında 10 şüpheliyi adliyeye sevk etti

Olayın özeti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlattı.

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli tespit edildi; bunlardan 10 şüpheli emniyette gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında firari olduğu bildirildi.

Gözaltı işlemleri ve adliyeye sevk:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin sona ermesinin ardından, soruşturma dosyasıyla birlikte 10 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Sevkin, soruşturmanın bir sonraki aşaması kapsamında adli makamların değerlendirmesi için gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmanın boyutu ve takip:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cezaevindeki görevlilerin rolü ve olayın koşulları mercek altına alınıyor. Adli süreç ilerledikçe gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve olay tarihine ilişkin kayıtlar üzerinden değerlendirme yapılacak; firari olduğu belirtilen kişiyle ilgili durum ise yurt dışı bağlantılar üzerinden takip edilecek.

Eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nu soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi