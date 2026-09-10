Esenler Erokspor'da Hikmet Karaman dönemi

Hikmet Karaman resmen açıklandı:

Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdiğini kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruda yeni teknik ekibe başarı dileği iletildi.

sezon başlangıcı ve alınan sonuçlar:

Ekip sezona Mustafa Gürsel ile başladı ancak ligin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Esenler Erokspor, topladığı 4 puanla 17. sırada yer aldı ve düşme hattına yakın konumda bulundu.

Takımın son oynadığı iç saha maçında Kayserispor'a mağlup olmasının ardından Mustafa Gürsel'in istifası kabul edildi.

kulübün açıklaması ve geçmiş sezon:

Kulüp yaptığı paylaşımda Hikmet Karaman ve ekibine hoş geldin denildi ve başarı temennisinde bulunuldu. Geçen sezon ise Esenler Erokspor, Süper Lig'e çıkma yolunda play-off finalinde Çorum FK'ya elenmişti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ESENLER EROKSPOR, MUSTAFA GÜRSEL’DEN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE HİKMET KARAMAN’IN GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.